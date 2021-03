Alerta de tsunami no Japão levantado após sismo de magnitude 7,2

O Japão foi abalado no final de tarde deste sábado por um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter, perto da costa da região de Miyagi. As autoridades do país lançaram um alerta de tsunami e pediram aos habitantes da região para se deslocarem para zonas mais elevadas, mas o alerta foi entretanto levantado durante a noite.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o sismo foi sentido às 18h09 locais (9h09 na hora de Lisboa) e o epicentro foi a 60 quilómetros de profundidade no oceano Pacífico. Os tremores chegaram a ser sentidos em Tóquio, sendo que a capital fica a mais de 400 quilómetros da zona de Miyagi.

As primeiras ondas tsunami já chegaram às praias da região, com a agência estatal japonesa NHK a noticiar que o nível do mar tinha subido um metro

Não foram registados feridos ou danos materiais significativos, mas segundo a NHK, pelo menos 200 casas ficaram sem eletricidade. As cidades de Shichigahama e Watari, que juntas reúnem cerca de 25 mil pessoas, chegaram a ser evacuadas pelas autoridades.