Stuyven conquista primeiro “monumento” da temporada

O ciclista belga Jasper Stuyven (Trek) venceu este sábado a prova Milão-San Remo, o primeiro “monumento” da temporada. O português Nelson Oliveira (Movistar) foi 85.º classificado.

Jasper Stuyven percorreu os 299 quilómetros da mais longa clássica do calendário em 6:38.06 horas, o mesmo tempo do australiano Caleb Ewan (Loto Soudal) e do seu compatriota Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Para conseguir a grande vitória da sua carreira até ao momento, Stuyven surpreendeu os favoritos com um ataque na descida do Poggio, última grande dificuldade do dia, conseguindo nos metros finais segurar uns metros de vantagem sobre os rivais.

Na subida para o Poggio, onde se têm decidido a maioria das edições anteriores, o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) foi o primeiro a atacar, acabando por partir o pelotão.

Na descida, Stuyven atacou, foi apanhado por Soren Kragh Andersen (DSM), mas manteve as forças para com um esforço final segurar o seu maior triunfo perante a aproximação do grupo dos favoritos.

O belga, que na última época venceu a clássica Het Nieuwsblad, tinha o quarto lugar no Paris-Roubaix de 2017 como melhor resultado nos “monumentos” - cinco clássicas mais importantes do calendário.

Nelson Oliveira (Movistar) concluiu a prova a 3.13 minutos do vencedor, na posição 85.