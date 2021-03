Paulo Sérgio pede desculpa pela expulsão, mas diz que "as imagens são esclarecedoras"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, pede desculpa pela expulsão após desentendimento com Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, mas diz que "as imagens são esclarecedoras".

"Quero pedir desculpa aos meus jogadores e em geral. É a primeira vez na minha carreira que fui expulso e acho que isso diz tudo. Nunca tinha sido expulso. Falo sempre com os meus jogadores para não se deixarem levar pela emoção e eu cometi esse erro. O resto, acho que as imagens são esclarecedoras, morre aí e não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto", disse o técnico, em conferência de imprensa.

A situação entre os dois técnicos já vinha quente de momentos anteriores – aliás, os dois técnicos já tinham sido admoestados com amarelo – mas, após o segundo golo do FC Porto em Portimão o caldo entornou de vez.



Conceição comemorou o autogolo de Samuel Portugal, depois de um livre cobrado por Sérgio Oliveira com palavras para Paulo Sérgio e, a partir daí foi impossível segurar os dois bancos.

Quase todos os suplentes e mesmo os jogadores de campo se envolveram, uns a tentar acalmar a situação e outros igualmente nervosos, e a confusão seguiu para o túnel.