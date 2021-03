Paços de Ferreira volta às vitórias contra o Moreirense

O Paços de Ferreira recebeu e venceu, este sábado, o Moreirense, por 3-0, com uma primeira parte de elevada qualidade a assegurar os três pontos.

Douglas Tanque abriu o marcador aos 12 minutos, de grande penalidade, e assistiu o segundo golo com um belo passe a rasgar para Luther Singh, que colocou a bola no ângulo, longe do alcance de Pasinato, aos 20 minutos.



Em cima do intervalo, Luther Singh com um belo cruzamento para o segundo poste assistiu o terceiro do Paços de Ferreira, marcado por Hélder Ferreira.

Com este resultado, o Paços de Ferreira volta às vitórias depois de terem perdido com o FC Porto na última ronda e mantém o quinto lugar, agora com 44 pontos e fica a quatro do Benfica e a seis do Braga, sendo que, pelo menos um dos dois perderá pontos no duelo de domingo.

Atrás está o Vitória de Guimarães, que jogará ainda neste sábado com o Sporting, com 35 pontos.

Já o Moreirense falhou a aproximação ao sexto lugar, que dará qualificação para a Conference League na próxima época. A equipa treinada por Vasco Seabra fica no oitavo lugar, com os mesmos 30 pontos.