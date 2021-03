Nota 2 para Rui Costa. "Penálti por assinalar sobre Otávio"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 à arbitragem de Rui Costa. No entendimento do especialista de arbitragem, há um penálti por marcar a favor do FC Porto sobre Otávio.

"Arbitragem difícil, com muitos casos e alguns lapsos da equipa de arbitragem. Aos 58 minutos, um lance de Pedro Sá e Otávio. Puxou a camisola do Otávio, um braço não pode estar no ombro, ficou por assinalar penálti para o Porto", afirma.

Paulo Pereira acredita que não havia falta, quando Moufi pedia penálti aos 93 minutos: "Moufi cai na área do Porto com Luis Díaz, parece-me que a decisão é boa, sentiu o contacto e aproveitou para se atirar para o chão. Boa decisão".

Na primeira parte, no lance do primeiro golo do FC Porto, o Portimonense pedia mão de Sérgio Oliveira, mas Paulo Pereira diz que a bola não tocou no braço.

"É um lance de difícil análise, mesmo pela televisão. Parece-me que acertaram na decisão. A bola bate na perna direita de Sérgio Oliveira, a mão está perto, mas pelas imagens parece que a bola bate na coxa e não na mão. Bem validado".

Os dois treinadores foram expulsos na segunda parte, depois de se desentenderem. Paulo Pereira pede mão forte dos árbitros nestes casos.

"A situação no banco apenas posso lamentar o espetáculo que se seguiu. É altura da Liga algo fazer para que isto não se repita. Equipas de arbitragem têm de ser mais proativas. Se não há sanções fortes, é normal que estas coisas aconteçam. É preciso mão forte e Rui Costa não a teve. Nota 2", termina.