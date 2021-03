João Henriques. “Podíamos ter levado mais qualquer coisa daqui”

O treinador do V. Guimarães lamenta as oportunidades desperdiçadas em Alvalade. A serem concretizadas poderiam ter levado a outro resultado, refere.

"Desaire é uma palavra forte. Foi uma derrota pela diferença mínima, tivemos três boas oportunidades em que podíamos ter feito golo. Na primeira parte não pressionámos tão alto como gostaríamos, mérito do Sporting. Na segunda melhorámos. Saímos com o sentimento de que podíamos ter levado mais qualquer coisa daqui hoje. Foi um jogo com poucas oportunidades e nós tivemos três", refere João Henriques.

O técnico vimaranense reforça que o Vitória vai continuar a lutar por chegar a um lugar europeu, apesar de a equipa vir de três derrotas consecutivas.

“Estamos focados no próximo jogo. A vida de treinador é focar no trabalho, é disso que dependemos. Temos um grupo muito forte, trabalhamos em prol da vitória. Faltam 10 jogos, estão 30 pontos em disputa e vamos alcançar os nossos objetivos, que passam por chegar o mais à frente possível e qualificarmo-nos para as competições europeias."

O Sporting venceu o V. Guimarães por 1-0, com golo de Gonçalo Inácio. Os vimaranenses são sextos no campeonato.