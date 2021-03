Carvalhal acredita que Braga pode fazer o pleno contra o Benfica

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, acredita que a sua equipa pode fazer o pleno de vitórias contra o Benfica esta temporada, depois de ter vencido na Luz, na primeira volta, e na meia-final da Taça da Liga.

"Temos a consciência de que podemos vencer o Benfica. Cada jogo depende da atitude dos jogadores, do comportamento coletivo e individual, da concentração e dos níveis de controlo emocional. O grau de confiança é, se calhar, mais alto do que o normal. Depois de termos vencido o Benfica, acreditamos que o podemos fazer outra vez", disse, em declarações aos meios do clube.

O técnico dos minhotos espera um grande jogo, até porque o Benfica também vai querer vencer o Sporting de Braga. Carvalhal reconhece que as águias estão num bom momento de forma.

"A perspetiva é a de um grande jogo de futebol, porque o Benfica vai querer vencer e o Braga também. São duas equipas boas e bem organizadas, com uma ideia de jogo muito bem definida. Vamos defrontar um dos adversários mais difíceis, que tem vindo numa curva ascendente. O Braga também tem estado em bom plano. Vai ser um jogo emotivo e bem jogado", termina.

O Braga, terceiro classificado com 50 pontos, recebe o Benfica, quarto com 48 pontos, neste domingo, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.