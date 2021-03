Pioli elogia Dalot. "Vai tornar-se num jogador completo"

Stefano Pioli, treinador do AC Milan, deixa elogios à versatilidade de Diogo Dalot, que pode jogar no lado direito e esquerdo da defesa, e acredita que o jovem melhorou no aspeto defensivo.

Em conferência de imprensa, o técnico dos "rossoneri" falou sobre Dalot e comparou-o a Theo Hernández.

"Ele tem características semelhantes às do Theo, também cresceu na fase defensiva vai tornar-se num jogador completo. Nós treinadores gostamos muito de ter jogadores flexíveis, mas num determinado momento seria útil dar-lhe uma posição definitiva para torná-lo mais atento a certas situações", disse.

Diogo Dalot , de 22 anos, está emprestado ao AC Milan pelo Manchester United e tem sido utilizado como opção como lateral direito e esquerdo. O jogador formado no FC Porto soma dois golos em 23 jogos disputados.