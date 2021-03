Marselha soma primeira derrota com Sampaoli

O Marselha averbou, este sábado, na visita ao Nice a primeira derrota para a liga francesa de futebol sob o comando técnico do argentino Jorge Sampaoli, que no final de fevereiro substituiu o português André Villas-Boas.

Em jogo da 30.ª jornada da prova, a equipa de Sampaoli foi derrotada por 3-0 no terreno do Nice, com golos de Thuram, aos 34 minutos, Gouiri, aos 74' e Claude Maurice, aos 90+1'.

Sampaoli assinou contrato com o Marselha em 28 de fevereiro, substituir no cargo Nasser Larguet, o interino que orientou a equipa na sequência da saída do português André Villas-Boas, a 2 de fevereiro, em desacordo com a política desportiva do clube.

O Marselha, que venceu os dois primeiros encontros sob a liderança do argentino, segue na sexta posição da tabela, com 45 pontos, os mesmo que o Lens, quinto classificado e o primeiro em posição de acesso às competições europeias, que tem menos um jogo disputado.

O Rennes ganhou por 3-1 no terreno do Metz, num encontro em que ficou reduzido a 10 jogadores desde o minuto 51, quando já vencia por 2-0.

O triunfo permitiu ao Rennes subir ao sétimo lugar da tabela, por troca com o adversário de hoje, que é agora oitavo.