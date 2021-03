André Silva ultrapassa os 20 golos na Bundesliga

O internacional português André Silva marcou mais dois golos, este sábado, contra o Union Berlim, e ultrapassou a marca dos 20 golos na Bundesliga.

André Silva abriu o marcador contra o Union Berlim logo aos 2 minutos de jogo, depois de um cruzamento de Kostic vindo da esquerda.



Ainda antes do intervalo, o ponta de lança rematou rasteiro à entrada da área e fez o quarto do Eintracht Frankfurt, que venceu o jogo por 5-2.

O avançado português de 25 anos cumpre a segunda temporada no Eintracht Frankfurt e mantém-se no segundo lugar dos melhores marcadores da Bundesliga, com 21 golos, os mesmos que Erling Haaland, do Dortmund, e fica apenas atrás do que Robert Lewandowski, que leva 35 golos, depois de mais um "hat-trick" neste sábado.

A luta pela Bota de Ouro

O avançado do Eintracht Frankfurt está também na luta pela Bota de Ouro, que premeia o melhor marcador da Europa. Lewandowski lidera de forma destacada, com 35 golos, seguido de Cristiano Ronaldo, que leva 23 golos apontados no campeonato pela Juventus.

Com os dois golos de hoje, André Silva e Haaland igualam Lionel Messi no terceiro lugar, todos com 21 golos apontados.

Segue-se Kasper Junker, do Bodo/Glimt, que marcou 27 golos, sendo que os golos no campeonato norueguês somam uma cotação inferior aos maiores campeonatos. Bruno Fernandes, do Manchester United, está no 17º posto da luta pelo galardão, com 16 golos apontados na Premier League.

André Silva fez formação no FC Porto e representou a equipa principal durante uma temporada e meia, tendo apontado 24 golos antes de se transferir para o AC Milan.

Depois e uma época em Itália e outra em Espanha, no Sevilha, André Silva afirma-se desde a última temporada no Eintracht Frankfurt, onde leva um total de 38 golos em 63 jogos.