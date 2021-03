Jorge Jesus convoca 22 jogadores para Braga

O Benfica anunciou a lista de 22 convocados de Jorge Jesus para o jogo de domingo em casa do Sporting de Braga.

De fora ficam o guarda-redes Mile Svilar, o defesa João Ferreira e André Almeida (por lesão), o médio Andreas Samaris e o avançado Gonçalo Ramos.

O Braga, terceiro classificado com 50 pontos, recebe o Benfica, quarto com 48 pontos, neste domingo, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Os convocados:



Guarda-redes: Odysseas e Helton;

Defesas: Jardel, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Gilberto, Lucas Veríssimo e Nuno Tavares;

Médios: Taarabt, Pizzi, Rafa, Julian Weigl, Gabriel, Everton, Diogo Gonçalves, Cervi, Chiquinho e Pedrinho;

Avançados: Seferovic, Waldschmidt e Darwin.