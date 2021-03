Jorge Jesus: "Braga vai apertar-nos várias vezes, temos de fazer o mesmo"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, reconhece que o Sporting de Braga vai ser um rival difícil de bater, a jogar em casa, mas espera que a sua equipa consiga vencer na Pedreira e subir ao terceiro lugar da classificação.

"O Braga é um rival forte. Temos a certeza que vamos ter dificuldades no jogo. O Braga vai apertar-nos várias vezes, temos de ter capacidade para aceitar e depois fazer o mesmo ao Braga. É muito importante para o Benfica ganhar em Braga, porque é um objetivo que ainda acreditamos até ao primeiro lugar, mas temos de pensar primeiro no terceiro", disse, em conferência de imprensa.

O técnico ainda acredita no título de campeão, mas admite que "jornada a jornada vamos tendo menos hipóteses": "Faltam muitas jornadas e tudo pode acontecer no futebol".

"É um jogo importante face à classificação dos dois, porque o Braga está dois pontos à nossa frente e se vencermos passamos o Braga, mas não deixamos de respeitar o Braga. Acreditamos que temos muita qualidade e estamos muito confiantes. Estamos a melhorar de jogo para jogo e temos de mostrar isso em Braga, que é um rival que pensa em vencer-nos", acrescenta.

O Braga venceu os dois jogos esta temporada contra o Benfica, no Estádio da Luz na primeira volta, e em Leiria na meia-final da Taça da Liga. Jesus acredita que a sua equipa já corrigiu os erros nesses dois jogos.

"Eles ganharam esses dois jogos, é melhor para nós agora porque podemos corrigir o que não fizemos tão bem para ganhar amanhã em Braga e é nisso que vamos apostar", explica.

Jesus destaca ainda o crescimento da equipa no aspeto defensivo e destaca que o Benfica é a segunda defesa menos batida [apenas 17 golos sofridos], atrás do Sporting [11 golos sofridos].

"O Benfica começou a sofrer logo de início e falava-se desses golos, mas hoje é a segunda equipa menos batida, só o Sporting é menos batido. Temos vindo a crescer na organização defensiva, mas ainda há muito para crescer", acrescenta.

Vertonghen e uma possível linha de cinco

O defesa-central belga está totalmente recuperado de lesão e jogar numa linha de cinco, com Otamendi e Lucas Veríssimo, é uma opção em cima da mesa para o jogo em Braga.

"A estabilidade defensiva da equipa tem a ver com a melhoria global da equipa em termos de treino e não só a entrada do Lucas. A equipa não tem sofrido tantos golos. Com o Vertonghen, há essa possibilidade, mas não seria a primeira, nem a segunda vez que o faríamos", diz.

O Braga, terceiro classificado com 50 pontos, recebe o Benfica, quarto com 48 pontos, neste domingo, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.