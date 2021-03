Rúben Amorim sobre os dois casos de Covid-19. "Sabíamos que era uma possibilidade"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, admite que é "sempre mau" quando surgem casos de Covid-19 no plantel, mas acredita que as ausências de Matheus Nunes e Antunes não vão ter impacto. Em conferência de imprensa, o técnico garante que os leões têm o máximo cuidado para evitar novo surto.

"É sempre mau ter casos de Covid-19, sempre fizemos tudo para evitar, mas há coisas que não controlamos. Quando acontece um, temos de ser ainda mais rigorosos no controlo dos jogadores. Não há mais a fazer, é ir testando. Temos duas semanas [pausa internacional], e o treinador questiona-se se é melhor apanharem ou não, aligeirando a questão. Protegemos os jogadores e vamos usar quem pode ir a jogo, que são muitos", disse.

O técnico foi questionado sobre se um possível surto nesta fase da época pode ter impacto na luta pelo título.

"Não tememos nada, sabíamos que era uma possibilidade, já tivemos um surto muito grande no início da época, já não estamos protegidos, agora temos dois casos, não sei se se pode falar em surto. Temos muitos jovens, dá-nos oportunidade de os meter na convocatória. É recuperar rápido os jogadores, faz parte deste campeonato, é ter um bocadinho de sorte e fazer o máximo", atira.

O Sporting-Vitória de Guimarães joga-se no sábado, às 20h30, em Alvalade, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.