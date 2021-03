Paulinho apto para defrontar o Vitória de Guimarães, revela Rúben Amorim

O internacional português Paulinho está recuperado de lesão e vai integrar a convocatória para o jogo do Sporting com o Vitória de Guimarães, anunciou o treinador Rúben Amorim.

"Sim, vai ser mais uma opção. É uma boa notícia para nós, o Paulinho dá-nos outras coisas que não temos no plantel no jogo aéreo, um homem mais de área", anunciou, em conferência de imprensa.

Rúben Amorim não anuncia se o regresso de Paulinho pode implicar uma alteração no sistema tático: "Vamos ver, não vou entregar já tudo aqui, mas já jogamos de várias formas, com falso 9, com dois na frente, às vezes com médio defensivo mais declarado. Vamos variando para melhorar a fluidez de jogo, vamos esperar".

Questionado sobre uma possível quebra de intensidade do Sporting nos últimos jogos, Rúben Amorim atribui a culpa a ele próprio e perspetiva melhorias.

"A quebra de intensidade foi mais no Santa Clara, no Tondela não tanto. Os adversários também se preparam bem, mas temos de evoluir e a culpa não é dos jogadores, é do treinador. Os jogadores já adquiriram tudo o que lhes demos numa primeira fase e vamos introduzindo novas nuances. Temos de trabalhar, o futebol são momentos, lembro-me quando já falamos de fases em que não conseguiamos criar tanto. Importante é ganhar e melhorar a fluidez de jogo", perspetiva.

Pela frente estará um Vitória de Guimarães que atravessa um momento menos positivo, mas a quem Amorim reconhece muita qualidade.

"A equipa do Vitória é muito boa, não passa por um bom momento, mas não há melhores jogos do que estes, porque em Alvalade, com o Sporting, vão ter mais liberdade e menos responsabilidade. Na frente, têm do melhor que há em Portugal, podem resolver jogos. O foco foi melhorar a nossa equipa e como podemos vencer o jogo", diz.

O Sporting-Vitória de Guimarães joga-se no sábado, às 20h30, em Alvalade, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.