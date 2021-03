Até ao descanso, trabalho a sério

Por força da participação portuguesa na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo do Qatar, os nossos campeonatos profissionais são interrompidos por duas semanas, pelo que só no início de Abril teremos de novo campeonato.



Mas até se atingir esse desiderato há pela frente uma jornada muito intensa, sobretudo com um dos nove desafios do calendário a suscitar enorme expectativa.

Trata-se da deslocação do Benfica a Braga, para ali disputar com o Sporting local aquele que poderá vir a tornar-se, nesta altura, o jogo do campeonato, tudo dependendo do que resultado que vier a verificar-se

Convém recordar que nesta altura, o Sporting soma 61 pontos, o Futebol Clube do Porto 51, o Sporting de Braga 50 pontos, e o Benfica 48.

Sendo os leões os mais sérios candidatos à vitória final na Liga, a luta pela conquista dos lugares europeus torna-se cada vez mais crucial.

Estão em jogo duas entradas directas na próxima edição da Liga dos Campeões e uma com direito a participar numa pré-eliminatória, o que abre as portas a uma luta titânica entre três equipas, tendo em conta o facto de estarem em jogo muitos milhões de euros, cuja repartição não é possível neste momento definir com exactidão.

Sendo o Braga-Benfica um desafio difícil para ambos, a verdade é que nem leões nem dragões podem atirar-se aos seus jogos de ânimo-leve, antes tendo que aplicar-se a fundo para arrecadarem os três pontos.

Estamos numa altura do campeonato em que todas as equipas, particularmente aquelas que se encontram em dificuldades, se empenham em oferecer a mais tenaz resistência aos mais fortes, o que já causou tantos dissabores a diversos candidatos em edições anteriores dos nossos campeonatos.

Amanhã, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães, enquanto o FCPorto se desloca a Portimão.

Ou seja, dois bons aperitivos para o prato mais forte que nos será servido a todos no dia seguinte no estádio da Pedreira, na capital do Minho.