“Os pobres não podem esperar”. Lamego homenageia D. António Francisco dos Santos

A autarquia de Lamego prestou, esta sexta-feira, homenagem a D. António Francisco dos Santos, cidadão honorário e medalha de ouro da cidade de Lamego e bispo do Porto à data do seu falecimento, a 11 de setembro, de 2017.

A cerimónia, limitada no seu número de participantes, teve lugar na rotunda do Centro Escolar de Lamego Nº1, local onde foi edificado um mural evocativo da sua passagem por Lamego, com a inscrição “Os pobres não podem esperar”.

Seguiu-se uma sessão simbólica no auditório do estabelecimento de ensino com a intervenção de diversas individualidades, algumas em formato online, que ficaram marcadas pela vida de D. António Francisco.

Tratou-se de “uma cerimónia simples, bem merecida, bem devida”, disse à Renascença o presidente da Câmara de Lamego, Ângelo Moura, explicando que “D. António é um dos melhores, um cidadão de Lamego que fica no coração de todos os lamecenses. E a homenagem fica agora também materializada neste pequeno mural que hoje entregamos a Lamego”. Uma homenagem onde, há 16 anos, foi ordenado bispo.

O presidente da Câmara de Cinfães, Armando Mourisco, associou-se à homenagem a D. António Francisco e recordou-o como um “homem bom e generoso”, que “se orgulhava nas suas origens humildes, na sua terra e nas suas gentes, humilde e simples com os simples, mas poderoso e sábio com os fortes”.

“Deixa nas nossas memórias uma mensagem de fraternidade, de solidariedade e humanidade”, afirmou.

Já Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, destacou a “figura inspiradora e magistral”, defendendo que a melhor forma de perpetuar o antigo bispo da Diocese do Porto “é recordar o seu legado, o sentido de serviço e entrega à comunidade e olhar para o seu exemplo”.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, também se uniu à homenagem, referindo que guarda “extraordinárias recordações”.

“Foi ele que resolveu vir aqui, a pé, com a sua simpatia, para cumprimentar o presidente da Câmara do Porto e manifestar todo o seu empenho na relação que, depois, estabelecemos”, afirmou o autarca do Porto, realçando a “extraordinária colaboração” e sublinhando que “a cidade do Porto celebra-o em conjunto com Vila Nova de Gaia, com uma nova ponte que há de ter o nome dele”.

Na sua intervenção, o pároco de Santa Cristina Tendais, terra natal de D. António Francisco, o padre Adriano Pereira destacou a “atenção, a proximidade e a amizade” que D. António Francisco dispensou a todos, gestos que eram consequência do seu do seu modo de vida em Deus” e expressou a sua “gratidão pela vida e pela missão”.