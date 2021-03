Ano da Família em Portugal: Exortação do Papa "é quase um roteiro para a felicidade conjugal"

“’Amoris Laetitia’ é uma exortação apostólica muito acessível e muito direta, é quase um roteiro para a felicidade conjugal”, aponta Francisco Pombas. Desde setembro passado, que este engenheiro eletrotécnico, de 54 anos, ocupa o cargo de diretor do departamento nacional da Pastoral Familiar, juntamente com a mulher, Isabel, com quem está casado há 29 anos.



Francisco Pombas destaca uma das passagens do documento elaborado pelo Papa Francisco, o ponto 183, que diz: “na família é necessário usar três palavras: com licença, obrigado e desculpa, três palavras chave para qualquer família”.

É folheando a exortação apostólica “Amoris Laetitia” que o casal, com três filhos, revela o que vai ser o ano da família em Portugal. A começar pela oração do terço, transmitida com recurso a diversos canais.

“A abertura do ano da ‘Família Amoris Laetitia’ vai ser assinalado com um terço, no dia 19, que foi o dia que o Papa Francisco designou, apelando novamente à leitura do documento que já saiu há cinco anos. O terço vai ter a colaboração de quatro dioceses para integrarmos o país (Algarve, Porto, Bragança, Açores) e o movimento de Shoenstatt. Todos os secretariados vão estar reunidos via Zoom. Qualquer pessoa que queira assistir tem disponível o canal deYouTube da Ecclesia, pelas 21h30, o Facebook da Pastoral Familiar e o Meo canal 210021”, explica a responsável Isabel Pombas.