Hoje há sorteio da Liga dos Campeões e o FC Porto está lá

Sem o domínio interno registado nos últimos anos - é 2.º classificado na liga francesa -, o PSG continua dimensionado para vencer o título europeu. Finalista vencido na última edição da prova em Lisboa, renova aposta para tentar sair vencedor.

O Dortmund está fora da luta pelo título na Alemanha. Tem o melhor marcador da Champions no ataque, o norueguês Haaland.

O único representante espanhol é o Real Madrid, recordista de conquistas europeias. Envolvido na disputa do título interno, com Atlético e Barcelona, o Real está em clara reabilitação, depois de uma fase da época com resultados inconsistentes. A equipa de Zidane não perde há nove jogos.

A estes sete clubes poderá calhar confronto com o FC Porto. O campeão português está atrasado na corrida pela revalidação do título, mas tem um percurso quase perfeito na Champions. Perdeu apenas com o Manchester City, em Inglaterra, e empatou com a Juventus, na 2.ª mão dos oitavos de final. Uma derrota com sabor a vitória, já que permitiu o apuramento para os "quartos".

Depois do sorteio da Liga dos Campeões, às 11h00, começa o sorteio dos quartos de final da Liga Europa. Em prova continuam Roma, Ajax, Villarreal, Manchester United, Slavia de Praga, Arsenal, Granada e Dínamo Zagreb.