FC Porto joga com Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões

O FC Porto vai defrontar o Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões. Os dragões começam por jogar em casa, a 6 ou 7 de abril, e a 2.ª mão disputar-se-á em Londres, a 13 ou 14 de abril.

A equipa inglesa eliminou o Atlético de Madrid, nos oitavos de final, e não perde há 13 jogos. Thomas Tuchel, treinador que substituiu Frank Lampard em janeiro, ainda não sofreu qualquer derrota desde que chegou a Stamdord Bridge.

Os londrinos estão no 4.º lugar da Premier League, com 20 pontos de atraso para o líder, o Manchester City. Thiago Silva, Kanté, Kovacic Timo Werner são alguns dos grandes nomes do plantel dos "blues".

FC Porto e Chelsea já se defrontaram por oito vezes e o histórico é favorável à equipa britânica: duas vitórias do FC Porto, um empate e cinco vitórias do Chelsea.

São oito jogos da Liga dos Campeões, seis deles em fases de grupos. As duas equipas encontraram-se, por uma vez, numa eliminatória. Aconteceu em 2006/07, nos oitavos de final. Registou-se um empate (1-1) na 1.ª mão, no Dragão, e o Chelsea venceu o segundo jogo, por 2-1, em Stamford Bridge.

O FC Porto esteve em vantagem na eliminatória, em Inglaterra, quando Quaresma marcou logo aos 15 minutos. O Chelsea, então treinado por Mourinho, deu a volta na segunda parte, com golos de Robben e Ballack.

Se o FC Porto eliminar o Chelsea, defronta Real Madrid ou Liverpool nas meias-finais. No sorteio desta sexta-feira ficou também já definido o emparelhamento da próxima fase. Nas meias-finais, o vencedor da eliminatória entre FC Porto e Chelsea começa a jogar fora de casa.

Quartos de final

FC Porto-Chelsea

Real Madrid-Liverpool

Bayern Munique-PSG

Manchester City-Dortmund

Meias-finais

Real Madrid/Liverpool - FC Porto/Chelsea

Bayern/PSG - Manchester City/Dortmund