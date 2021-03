Serviço de Estrangeiros e Asilo. É o novo nome do SEF e vai integrar PSP, GNR ou PJ

"Esse processo foi já discutido no Conselho Superior de Segurança Interna e neste momento o processo legislativo está em curso dentro do Governo", precisa.

O ministro explica que a reforma, que passa pela separação entre as funções policiais e as funções de autorização de documentação de imigrantes , está prevista no programa do Governo e irá desenvolver-se ao longo de todo este ano.

Os inspetores do SEF vão integrar a PSP, a GNR ou a Polícia Judiciária, forças que vão acolher as funções policiais deste serviço após a sua reestruturação, avança o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em entrevista à agência Lusa.

O ministro sublinha que o pessoal "da carreira de inspeção beneficiará desta dimensão de escala de estar inserida em forças com uma dimensão diferente", disse, destacando que a GNR "beneficiará de ter pessoas que são do SEF com uma experiência de controlo de fronteiras" e que a segurança aeroportuária vai ganhar "uma dimensão integrada e global".

SEF vai acabar?

Questionado se o SEF como existe atualmente vai acabar, Eduardo Cabrita limita-se a responder "que é cumprido [com esta reestruturação] o programa do Governo" e que o Serviço de Estrangeiros e Asilo, designação que o Governo tem apontada preliminarmente, "tem uma função extremamente importante".

"O Serviço de Estrangeiros e Asilo tem uma função extremamente importante na sua dimensão externa em que apoia aquilo que é o papel de Portugal na discussão da política europeia de asilo e migrações. Os mecanismos de simplificação, nos mecanismos de gestão de vistos, na simplificação de procedimentos que levaram por exemplo a que cerca de 100 mil pessoas tenham tido a sua autorização de residência renovada em tempo de pandemia de forma automática", aponta.

Alguma ligação à morte de Ihor Homeniuk?

Eduardo Cabrita reafirma que a reestruturação do SEF não está relacionada com a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk nas instalações deste serviço no aeroporto de Lisboa em março de 2020 e com a acusação de homicídio qualificado a três inspetores, sendo uma matéria que já estava a ser preparada.

Destaca o papel da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) naquilo que foi o apuramento do que se passou no aeroporto, tendo ido "muito além do Ministério Público".