Sem acesso ao Facebook, WhatsApp e Instagram? Não foi o único

As redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram estiveram fora de serviço ou com perturbações durantes cerca uma hora esta sexta-feira. O "apagão" verifica-se pelo menos em Portugal.

De acordo com o site Down Detector, foi por volta das 17h15 hora que dispararam as queixas de perturbações do funcionamento das três aplicações do universo Mark Zuckerberg.

Às 17h03, o site Down Detector tinha uma queixa de problemas no serviço, número que disparou para os 665 às 17h18 e 4.778 às 17h35.

Ainda segundo o mesmo site, o Facebook e o Instagram registaram comportamentos semelhantes.

Cerca de uma hora mais tarde, as ligações foram restabelecidas, sem que se saiba até ao momento o que esteve na origem do problema.

