Quem recusar a AstraZeneca não tem de ir para o fim da fila. Basta voltar atrás na decisão

No entanto, o mesmo não significa que as pessoas irremediavelmente de ir para o fim da fila . Há uma alternativa. “ Se repensarem a sua recusa e quiserem ser vacinados poderão contatar os serviços de saúde para tomarem a vacina que lhes foi proposta inicialmente ou de acordo com as possibilidades de agendamento”.

“Tanto quanto conhecemos não há uma necessidade de passar para a o fim da fila. Não serão é contatados novamente, se para aquela faixa etária e para as comorbidades que apresenta está prevista uma determinada vacina, não terão a possibilidade de tomarem outra vacina de acordo com a preferência individual”, reforça a médica.

Membro da direção da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Mariana Carrapatoso reconhece que os profissionais de saúde se têm deparado com algumas situações de recusa para a vacina da AstraZeneca que esteve suspensa nos últimos dia em Portugal, mas que vai voltar a ser administrada a partir de segunda-feira.

Em resposta a uma pergunta da Renascença realizada na quarta-feira, sobre o que acontece às pessoas que recusem ser vacinadas, a DGS esclareceu, esta sexta-feira à tarde, que "estes cidadãos poderão vir a ser vacinados mais tarde, no final da campanha de vacinação".

Na mesma resposta é ainda dito que as vacinas que estão disponíveis em Portugal no âmbito da vacinação contra a Covid-19, ou de qualquer outra doença, "obedecem a critérios de segurança, eficácia e qualidade, de acordo com a Agência Europeia do Medicamento (EMA) e, a nível nacional, com o Infarmed."



"No caso concreto da vacinação contra a Covid-19, se um cidadão optar por não se vacinar com a vacina de uma determinada farmacêutica, deve estar consciente de que fica vulnerável à doença", sublinha a DGS.



Sobre o mesmo tema, o jornal "Público" cita o diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, José Luís Biscaia, que refere como está a proceder em caso de recusa: “Explicamos que vão ter que ficar à espera ou a aguardar que mude a regra da atribuição. Já tivemos médicos e médicos dentistas, por exemplo, a recusar-se, mas a regra é simples: não dá para escolher. Seria ingerível. Se as pessoas não aceitam a regra, e têm esse direito, vão ter que esperar. Serão vacinadas no Verão ou depois do Verão”