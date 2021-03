Por que é que as vacinas para a Covid-19 custam entre 2 e 15 euros? É uma questão de metodologia

Veja também:

O preço que a União Europeia vai pagar por cada uma das vacinas contra a Covid-19 foi divulgado em dezembro pela secretária de Estado do Orçamento da Bélgica, Eva De Bleeker. Segundo essa publicação, começa nos 1,78 euros da Oxford/AstraZeneca, e chega até aos 14,7 euros da Moderna. Mas como é que uma vacina para a mesma doença é vendida a preços tão diferentes? E isso influencia a qualidade?

A Renascença contatou Etelvina Calé, médica com grande experiência nesta matéria e membro ativo da equipa coordenadora do programa nacional de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), para ajudar a perceber este fenómeno. A especialista, mesmo não se pronunciando em concreto sobre as vacinas para a Covid-19, avança que, de forma geral, “o preço está relacionado com as metodologias utilizadas no seu fabrico”.

Por essa razão, “metodologias mais recentes poderão levar a que o preço das vacinas seja superior”. Isto porque são metodologias (o que aqui significa formas de produção) “que estão a ser implementadas pela primeira vez”.

Por exemplo, vacinas que sejam produzidas utilizando metodologias mais antigas, como é o caso da AstraZeneca, e já perfeitamente implementadas “podem levar a que o preço resultante para essa vacina seja mais barata”.