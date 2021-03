Mais 11 mortos, 568 infetados e menos de 800 internados com Covid-19

Veja também:

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira aponta para mais 11 mortos e 568 infetados com Covid-19.

Há também nova redução do número de internados, estando neste momento menos 800 pessoas internadas nos hospitais com a doença. Desde 7 de outubro que não havia tão poucos internados.

No total, há 789 internados, menos 39 do que ontem, dos quais 182 em cuidados intensivos (menos cinco do que ontem).

O número de casos ativos volta a registar novo recuo para 33.699, menos 1.014 do que ontem.

A incidência de casos também recuou. Há agora, a nível nacional, 87,2 casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias (75,7 no continente).

O R também desceu. Está agora, a nível nacional, nos 0,86 (0,84 no continente).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 816.055 casos confirmados da doença, dos quais 764.599 recuperaram e 16.743 acabaram por morrer.

Também segundo a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde, neste momento já foram administradas 1.280.409 doses da vacina contra a Covid.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou quatro mortes no último dia, o valor mais baixo desde 19 de outubro, e 223 novos casos de Covid-19.