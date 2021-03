​Covid-19. Matemático satisfeito com elevada testagem e positividade “em mínimo histórico”

Veja também:

No espaço de um mês, Portugal passou de pior a melhor país da Europa, no que diz respeito à Covid-19. Ouvido pela Renascença, o matemático Óscar Felgueiras explica que os números atuais são animadores, nomeadamente ao nível da positividade.

“Na última semana a positividade está já em 1,8% e certamente vai continuar a diminuir. Só para referência, no último dia que há dados, que é quarta-feira, a positividade diária foi 1,2% e este valor de 1,2% é mínimo histórico desde o início da pandemia”, explica o especialista.

Óscar Felgueiras adianta ainda que Portugal está com “um número de testes muito grande, estamos com uma positividade baixa e isso, à partida, é bom para que se consiga controlar devidamente o evoluir da pandemia”.

Nesta entrevista à Renascença, Óscar Felgueiras explica também que a redução de casos não se deve ainda à vacinação, mas sim ao confinamento “realmente apertado” durante o qual “as pessoas reduziram substancialmente os contactos que tinham umas com as outras”.

“Estamos, de facto, com uma situação, que é, de momento, quase única no panorama europeu com eventual exceção da Islândia que é um caso um pouco singular”, remata o especialista.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira aponta para mais 11 mortos e 568 infetados com Covid-19.

Há também nova redução do número de internados, estando neste momento menos 800 pessoas internadas nos hospitais com a doença. Desde 7 de outubro que não havia tão poucos internados.