Buscas para localizar homem desaparecido no Samouco retomadas esta sexta de manhã

As buscas pelo homem que desapareceu na quarta-feira no Samouco, no concelho de Alcochete, distrito de Setúbal, foram interrompidas durante a noite de quinta-feira e vão ser retomadas ao início da manhã desta sexta-feira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explicita que buscas pelo mariscador que desapareceu ontem na zona do Samouco, no concelho de Alcochete, foram interrompidas ao final da noite” de quinta-feira, “sem que se tivesse encontrado a vítima”.

O homem com cerca de 70 anos desapareceu na quarta-feira depois de ter saído de casa para capturar amêijoas na zona do Samouco, em Alcochete, segundo explicaram às autoridades familiares do desaparecido.

As buscas vão ser retomadas “aos primeiros alvores” desta sexta-feira.

Estas operações estão a ser feitas pelos bombeiros voluntários de Alcochete e do Montijo, pela GNR e pela Polícia Marítima.