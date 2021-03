Italianos que rejeitem vacina da AstraZeneca poderão receber outra

Veja também:

Os italianos que forem chamados a ser vacinados com o imunizante da AstraZeneca podem recusar e esperar para receber outra vacina, se assim o desejarem, disse esta sexta-feira o presidente do Conselho Superior de Saúde de Itália, Franco Locatelli.

"Se alguém for chamado para a vacina da AstraZeneca e a recusar, será reconsiderado mais tarde para outro tipo de vacina", explicou Locatelli, que insistiu que as patologias detetadas nas pessoas que receberam o imunizante "não têm uma relação causal" com a vacina.

A Itália retomou esta sexta-feira a vacinação com doses da vacina da AstraZeneca/Oxord – que tinha sido suspensa como medida de precaução na segunda-feira – após o aval da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que disse não ter provas de que esta vacina tenha uma ligação direta com os casos de tromboembolismo detetados na Europa.

Locatelli recordou que a informação analisada pela EMA "refere-se a vinte milhões de pessoas que foram vacinadas na União Europeia e no Reino Unido", em que foram detetados vinte e cinco casos de trombose.

"Vinte e cinco casos em vinte milhões, sete de coagulação intravascular disseminada e dezoito de trombose venosa cerebral. Infelizmente, só em Itália, uma dúzia de menores perderam a vida devido ao novo coronavírus", comparou Locatelli.

"A infeção Covid-19 é também muito mais perigosa para o desenvolvimento deste tipo de complicações", acrescentou.

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, disse esta sexta-feira numa conferência de imprensa que será vacinado com o medicamento britânico.

"Ainda não me registei, mas vou ser vacinado com a vacina da AstraZeneca", disse.