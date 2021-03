Covid-19. Aumento de casos pela quarta semana seguida é "preocupante", avisa OMS

Veja também:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera preocupante o aumento pela quarta semana consecutiva do número de casos de Covid-19 "na maior parte das regiões" do mundo.

"Depois de seis semanas de diminuição do número de casos, estamos a ter a quarta semana consecutiva com aumento de casos", assinalou esta sexta-feira o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acrescentando que os casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 "estão a aumentar na maior parte das regiões" do mundo e que isso "é preocupante".

O dirigente da OMS, que falava na habitual videoconferência de imprensa sobre a evolução da pandemia da Covid-19, realçou que "o número de mortes continua a diminuir, mas a uma velocidade mais lenta".