Neemias Queta eliminado na primeira ronda do "March Madness" apesar de boa exibição

A equipa de Utah State foi afastada na primeira ronda da fase final do campeonato norte-americano universitário (NCAA), ao perder com Texas Tech por 65-53, apesar da enorme prestação defensiva do basquetebolista internacional português Neemias Queta

O jogador luso, o mais utilizado entre as duas equipas (só esteve fora alguns segundos), acabou o encontro com 11 pontos, 14 ressaltos, 11 dos quais defensivos, oito desarmes de lançamento, seis assistências e um roubo de bola.

O "gigante" Neemias, de 2,13 metros, não conseguiu fazer a diferença no ataque, muito bem defendido, ficando abaixo dos seus 15,1 pontos de média na competição, mas foi demolidor na defesa, sendo decisivo na liderança da sua equipa ao intervalo.

Utah State terminou a primeira parte na frente (26-23), com Neemias Queta a acumular quatro pontos - com dois "tiros" de campo marcados, em três tentados -, seis desarmes de lançamento, cinco ressaltos e três assistências.

Na segunda parte deste jogo de estreia na edição 2021 do "March Madness", o conjunto do internacional luso ainda conseguiu liderar por seis pontos (31-25), mas, então, sofreu um parcial de 4-24 que "acabou" com o encontro (35-49).

Neemias Queta aumentou a agressividade ofensiva e ainda tentou recolocar a sua equipa no jogo, mas Texas Tech controlou os últimos 10 minutos e selou a vitória, confirmando o favoritismo.

As 22 perdas de bola sem lançamento, contra sete, e os escassos quatro "triplos" concretizados, em 19 tentados, condenaram o conjunto do internacional luso.

Mac McClung, com 16 pontos, e Kyler Edwards, com 12, foram os melhores marcadores de Texas Tech, enquanto Justin Bean, com 13, e Neemias Queta e Marco Anthony, ambos com 11, lideraram Utah State.

O ex-jogador do Benfica, de 21 anos, finalizou, assim, a sua terceira época universitária e poderá este ano entrar no "draft" da Liga norte-americana de basquetebol (NBA). Quanto ao "March Madness", foi Texas Tech a seguir em frente, para um confronto com Arkansas.