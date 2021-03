Covid-19. Alpecin-Fenix não participa na Volta à Catalunha

A Alpecin-Fenix, equipa que tem como maior figura o holandês Mathieu van der Poel, não se vai apresentar à partida da Volta à Catalunha, que se realiza entre 22 e 28 de março. A equipa belga informou, esta sexta-feira, que não fará parte do pelotão da 100.ª edição da prova, por ter do o seu "staff" em isolamento.

"Três membros do nosso 'staff' testaram positivo à Covid-19 e no sentido de prevenir a propagação do vírus, decidimos isolar todos os elementos do 'staff' que iria estar presente na Volta à Catalunha. Assim sendo, é impossível para a equipa substituir todo o seu 'staff' a tempo da prova", explica a equipa, em comunicado.

A Alpecin, de categoria Proteam, tinha recebido convite da organização para participar na edição 2021 da Volta à Catalunha. O pelotão da corrida contará com 24 equipas. Fica, assim, hipotecada a possibilidade de a prova contar com o holandês Mathieu van der Poel, uma das maiores figuras do pelotão internacional.