Suspensão da AstraZeneca “foi um movimento completamente estúpido”

O comentador d’As Três da Manhã considera que a suspensão da vacina europeia “juntou duas coisas terríveis: o medo, que se começa a instalar e que é propiciado por movimentos anti-vacinas, e uma espécie de vingançazinha em relação à Inglaterra e à AstraZeneca, por causa do fornecimento de doses.

“Foi um movimento completamente estúpido”, diz sobre o facto de vários países terem decidido suspender aquela vacina.

Quanto aos atrasos no plano de vacinação português, Henrique Monteiro considera que o SMS não será “a melhor maneira de contactar com pessoas com 90 anos, por exemplo. Ou com 85” e defende um trabalho conjunto entre a DGS e as juntas de freguesia.

Atrasados estão também os testes rápidos para venda nas farmácias e superfícies comerciais. “É lamentável”, diz o comentador, que considera também importante “outra coisa prometida pelo Almirante Gouveia e Melo, que é a vacinação voluntária”.