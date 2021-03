Paulo Sérgio e o FC Porto. "Preparamo-nos com a baliza do Marchesín nos olhos"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, quer conseguir somar pontos na receção ao FC Porto, repetindo as boas exibições da equipa nos últimos dois duelos contra os dragões que terminaram com vitórias dos portistas.

"Espero um jogo difícil, conhecemos o valor do adversário, mas vamos disputar o jogo e é sempre essa a nossa mensagem, criar argumentos para disputar o jogo. Os dois jogos que fiz com o FC Porto no Portimonense competimos bem, tornamos as coisas difíceis, mas não conseguimos pontos. Estamos esperançosos que amanhã é o dia em que possamos tirar algo de positivo", diz, em conferência de imprensa.

O técnico dos algarvios foi confrontado com o histórico negativo do Portimonense com o FC Porto e reconheceu o poderio dos dragões: "Quem é que tem histórico favorável com o FC Porto? O Portimonense é só mais uma equipa como a grande parte das equipas nas últimas três décadas".

Paulo Sérgio recorda a eliminatória do FC Porto na Liga dos Campeões contra a Juventus para destacar a dificuldade que o Portimonense terá no jogo de sábado.

"Todos conhecemos o Porto, fez o que fez a uma Juventus cheia de craques. O Porto é sempre muito competitivo, mesmo quando as coisas não correm da melhor forma. É uma imagem de marca. Sabemos quem temos pela frente, jogadores de enorme talento e o campeão em título. Preparamo-nos com a baliza do Marchesín nos olhos", atira.

Má entrada "é suicídio"

O Portimonense recebe o FC Porto depois de ter perdido por 2-0 nos Açores com o Santa Clara. Paulo Sérgio admite a má entrada em campo e espera que não se repita.

"Aconteceu isso nos Açores, mas com equipas da qualidade do adversário de amanhã, entrar a dormir é suicídio, será 90 min atrás do prejuízo. Estamos alertas e os jogadores querem dar uma imagem diferente", termina.

O Portimonense-FC Porto está marcado para as 18h00 de sábado, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.