João Henriques espera reabilitar o Vitória com triunfo sobre o Sporting

O treinador João Henriques afirma que o Vitória de Guimarães vai a Lisboa, no sábado, para disputar os pontos com o líder Sporting, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, precisando de melhorar na defesa.

Com um registo de uma vitória, três empates e quatro derrotas nos últimos oito jogos, tendo marcado oito golos e sofrido 15, mais um do que nas primeiras 16 jornadas, a equipa vimaranense precisa de corrigir as falhas defensivas para poder derrotar o líder do campeonato, com 61 pontos, fruto de 19 triunfos e quatro empates, admitiu o técnico.



"Vamos jogar com 11 jogadores para vencer o jogo. Não é o nosso objetivo sermos os primeiros a vencer o Sporting. O objetivo é vencer o próximo jogo. Coincidentemente, o adversário é o primeiro classificado. Estamos focados nos três pontos e em melhorar aquilo que temos feito menos bem", diz o treinador, na antevisão ao desafio agendado para as 20h30 de sábado, no Estádio José Alvalade.

João Henriques mostra-se, aliás, convencido de que a formação minhota vai "fazer um jogo muito competente" e "dignificar a sua ambição", depois de uma semana de trabalho em que o plantel apresentou "muita vontade" de fazer "as coisas bem feitas", em resposta ao desaire caseiro perante o Gil Vicente (4-2).

O técnico enaltece as recentes melhorias no processo ofensivo, com o Vitória a apresentar "mais volume ofensivo, remates e situações de finalização", mas reconheceu que a "consistência defensiva" tornou-se uma "lacuna", não esclarecendo se vai alinhar frente aos leões com quatro defesas, segundo o modelo tático habitual, ou com três, continuando o que foi testado na segunda parte com o Gil.

"Houve várias razões pelas quais nos últimos jogos sofremos muitos golos. Só temos de olhar para o que não fizemos bem e tentar melhorar. [Com o Gil Vicente], passámos de uma linha de quatro [defesas] para uma de três, mas não trabalhámos só uma situação. Vamos dar uma boa resposta nesse momento do jogo onde temos sido mais frágeis", diz.

Sporting já é velocista, é equipa de fundo

Depois de ter lembrado que, na primeira volta, após o triunfo leonino em Guimarães por 4-0, o Sporting "estava a vencer os 200 metros" da I Liga, o técnico vitoriano reconhece que a formação treinada por Rúben Amorim lidera agora a "maratona", afirmando-se como uma "equipa sólida", que "perde poucos pontos" e "caminha a passos largos para uma época de sucesso", sendo "muito difícil de contrariar".

"Tem uma vantagem confortável e consegue ter a tranquilidade necessária para, mesmo com 'serviços mínimos', ultrapassar as dificuldades. É uma boa equipa, com boas ideias e estável. Se formos competentes nos duelos individuais, na vontade de vencer, no conjunto forte e solidário, temos a nossa percentagem [de hipóteses] de sermos os primeiros a ultrapassar este adversário", vinca

Questionado ainda sobre a pressão dos adeptos do Vitória sobre o plantel em resposta aos resultados mais recentes, João Henriques disse ver essa "exigência" como "boa", digna de "clube grande".

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 35 pontos, defronta o Sporting, primeiro, com 61, em partida da 24.ª jornada, agendada para as 20h30 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.