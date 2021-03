Carlos Freitas deixa cargo de diretor geral do Vitória de Guimarães

Carlos Freitas já não é diretor geral para o futebol do Vitória de Guimarães, devido a problemas de saúde.

"A Vitória Sport Clube - Futebol SAD informa que, devido a questões de saúde que atualmente impedem a disponibilidade do Diretor Geral, Carlos Freitas, para o exercício das suas funções, foi acordada entre as partes a rescisão do vínculo que era válido até final da presente temporada", pode ler-se.



Carlos Freitas iria deixar o cargo no final da temporada, quando terminava o contrato, mas anteciou a saída devido a problemas de saúde. "A Vitória Sport Clube - Futebol SAD deseja a Carlos Freitas uma rápida recuperação e manifesta público reconhecimento pela colaboração prestada ao longo dos últimos 20 meses".

O dirigente entrou em funções em 2019, depois das eleições que viram Miguel Pinto Lisboa eleito presidente do clube vimaranense.

Carlos Freitas, de 54 anos, é dirigente desde 1990, tendo passado pelo Sporting, Sporting de Braga, Panathinaikos, Metz e Fiorentina. Estava no estrangeiro desde 2010 até regressar a Portugal em 2019 para o Vitória de Guimarães.

O Vitória de Guimarães é sexto classificado com 35 pontos, a seis do Paços de Ferreira, que ocupa o quinto posto da I Liga, e com mais quatro pontos do que o Santa Clara.