Roma, de Paulo Fonseca, tem Ajax pela frente na Liga Europa

A Roma, treinada por Paulo Fonseca, vai defrontar o Ajax nos quartos de final da Liga Europa. Já sem equipas portugueses em prova, Fonseca é o único treinador luso ainda em competição, depois de ter eliminado o Shakhtar, de Luís Castro, nos oitavos de final. Mourinho e Pedro Martins também ficaram pelo caminho na eliminatória anterior.

Nos jogos dos quartos de final só o Dínamo Zagreb-Villarreal não tem representação portuguesa. O Granada-Manchester United coloca Rui Silva e Domingos Duarte, dos espanhóis, em confronto com Bruno Fernandes, do United.

O Arsenal, de Cédric Soares, joga com os checos do Slavia de Praga. Os jogos da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa estão marcados para 8 de abril. As partidas da 2.ª mão jogam-se a 15 de abril.

Liga Europa

Quartos de final



Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia de Praga

Ajax-Roma

Dínamo Zagreb-Villarreal

Meias-finais

Granada/Manchester United - Ajax/Roma

Dínamo Zagreb/Villarreal - Arsenal/Slavia de Praga