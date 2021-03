Pellè marcou um dos golos da época, mas Parma não evitou derrota com o Génova

O Parma perdeu na receção ao Génova, por 2-1, apesar do golo de Graziano Pellè, que protagonizou um dos golos do ano.

O internacional italiano recebeu uma bola de peito dentro da área e rematou de pontapé de bicicleta, sem hipótese para Mattia Perín.

O Génova virou o resultado já no segundo tempo, com dois golos de Scamacca, aos 50 minutos assistido por Zappacosta, e aos 69 minutos assistido por Marko Pjaca. O internacional português Bruno Alves não saiu do banco no lado do Parma.

O Parma continua em zona de despromoção, no 19º posto com 19 pontos somados, enquanto que o Génova respira melhor na tabela, agora no 13º lugar com 31 pontos somados.