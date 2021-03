Mourinho é a referência de Abel Ferreira. "Sou completamente diferente de Jorge Jesus"

Abel Ferreira distancia-se de Jorge Jesus e aponta José Mourinho como a sua referência. Em entrevista à ESPN Brasil, o treinador do Palmeiras, que é muitas vezes comparado a JJ, até pela marca que ambos já imprimiram no futebol brasileiro, diz que não tem nada a ver com o atual treinador do Benfica.

“Primeiro, eu sou uma pessoa completamente diferente do Jorge Jesus. Não podemos misturar as pessoas, eu tenho um caráter, ele tem sessenta e muitos anos, eu tenho 42, somos pessoas completamente diferentes. Ele foi meu treinador (...) Teve muito competência enquanto treinador, foi um técnico com quem aprendi, mas para mim, falando dos treinadores portugueses, a referência, expoente máximo, de longe, de longe, é o Mourinho, de longe, de longe! Por tudo que ganhou e nos clubes que venceu", justifica.

Abel destaca que Mourinho já venceu ao serviço de equipas com menos recursos, em comparação com outros gigantes, como foi o caso do FC Porto. Nesse sentido, refere, também gostava de ver outros grandes treinadores, como Pep Guardiola, a treinar um clube como o Porto.

“ [Mourinho] Ganhou em clubes que eu gostaria de ver um Guardiola triunfar, um Klopp. Eu gostaria de ver o Guardiola treinar o Porto ou treinar equipas médias e vencer. Eu gostaria, porque ele é bom, é muito bom, mas também treina sempre os melhores", observa, ressalvando que a sua opinião nada tem a ver com a qualidade dos nomes que refere, até porque Guardiola é outra das suas referências.

Nesta entrevista, Abel fala ainda da proposta que recusou quando já estava no Palmeiras. O Al-Rayyan, do Qatar, ofereceu um salário três vezes superior ao que aufere em São Paulo.

O treinador português decidiu ficar no Brasil e venceu a Libertadores e a Taça do Brasil. Abel está agora em Portugal, enquanto decorre o campeonato estadual. Quando regressar a São Paulo fará contas à possibilidade de vencer mais dois títulos, as supertaças brasileira e sul-americana.