Mónaco goleia em casa do Saint-Étienne

O Saint-Étienne foi goleado em casa, esta sexta-feira, pelo Mónaco por 4-0, na ronda 30 da Ligue 1.

Jovetic abriu o marcador aos 13 minutos, apenas um minuto depois de ter falhado uma grande penalidade.

O resultado ganhou contornos de goleada na segunda parte. Tchouaméni alargou a vantagem aos 55 minutos, depois de ter assistido o primeiro golo, e Diop fez o terceiro, aos 64 minutos. Fàbregas assistiu Krépin Diatta, que fechou a goleada aos 76 minutos de jogo.

O Mónaco continua no quarto lugar da Ligue 1, com 59 pontos, a um ponto do Lyon, que tem um jogo a menos. Saint-Étienne está no 16º posto numa temporada difícil, com 33 pontos somados.