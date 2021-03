Leipzig vence Bielefeld pela margem mínima e reduz distâncias para o líder

O RB Leipzig venceu em casa do Arminia Bielefeld por 1-0, na abertura da ronda 26 da Bundesliga.

O único golo da partida foi apontado já no segundo tempo, aos 46 minutos, pelo austríaco Marcel Sabitzer, assistido por Dani Olmo.

Com este resultado, a equipa de Nagelsmann volta a aproximar-se da liderança e fica com 57 pontos, menos um do que o líder Bayern de Munique, que recebe o Estugarda nesta jornada.

Já o Arminia Bielefeld continua com os mesmos 22 pontos e pode cair para zona de despromoção nesta jornada, dependendo dos resultados de Mainz e Hertha de Berlim.