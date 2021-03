Leeds vence em casa do Fulham com golo de Raphinha

O Leeds foi até Londres vencer em casa do Fulham, por 2-1, e praticamente garantir a manutenção na Premier League.

Depois de um golo invalidado a Luke Ayling por fora de jogo, aos 8 minutos, Patrick Bamford abriu o marcador para a equipa de Marcelo Bielsa, aos 29 minutos de jogo.

Joachim Andersen igualou a partida ainda antes do descanso, aos 38 mintuos, e o golo da vitória surgiu no segundo tempo por Raphinha, assistido por Bamford, aos 58 minutos de jogo.

À entrada para a 29ª jornada, o Leeds ocupa o 11º posto, com 39 pontos enquanto que o Fulham está em zona de descida, com 26 pontos no 18º posto.