Covid-19. Branco transferido para os cuidados intensivos

Branco, antigo jogador do FC Porto, foi transferido para os cuidados intensivos num hospital do Rio de Janeiro devido a infeção por Covid-19, segundo a imprensa brasileira.

"O paciente também conhecido como Branco foi internado com quadro grave de acometimento pulmonar por Covid-19. Recebeu toda assistência intensiva de suporte respiratório-fisioterápico e medicamentosa, evoluindo ontem com piora clínica, necessitando de ventilação mecânica por aparelhos", informou o hospital.

Ainda de acordo com a nota oficial, o antigo jogador "está sob monitorização contínua, sedado e a respirar por aparelhos", mantendo um quadro de saúde "estável nas últimas 24h, mas ainda não há previsão de quando vai poder respirar por meios próprios".

Com 56 anos, Branco é o coordenador dos escalões de formação da seleção brasileira e foi infetado no exercício das suas funções, numa viagem recente da seleção sub-18 ao Recife, para realizar alguns jogos de preparação no centro de treinos do do Retrô FC.

De acordo com a informação veiculada pelo "Globo" há, pelo menos, mais cinco infetados.

Campeão do mundo em 1994, nos Estados Unidos, Branco, lateral-esquerdo reconhecido pelo seu "pontapé canhão", esteve duas épocas e meia no FC Porto e foi campeão nacional em 1990. Transferido do Fluminense para o Brescia em 1986, esteve duas temporadas no clube italiano.

Chegou às Antas em 88 e regressou a Itália em 1990 para jogar no Génova. Terminou a carreira em 1998 no Fluminense. Jogou, ainda, por Internacional de Porto Alegre, Grémio, Corinthians, Flamengo, Mogi Mirim, Middlesbrough e New York Red Bulls.