Bétis vence Levante e continua na rota europeia

O Bétis venceu, em casa, o Levante, por 2-0 e continua em lugar de qualificação para as competições europeias.

Os golos da partida só surgiram na segunda parte, já com William Carvalho em campo, que entrou aos 66 minutos de jogo. Nabil Fekir abriu o marcador, aos 70 minutos e jogo, e Juanmi dilatou a vantagem apenas cinco minutos depois, aos 75.

No Levante, Rúben Vezo foi titular e jogou os 90 minutos no centro da defesa.

Com este resultado, o Bétis mantém-se no sexto lugar, agora com os mesmos 45 pontos que a Real Sociedad, enquanto que o Levante ocupa o 9º posto, com 35.