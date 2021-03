"Não falta espaço ao ar livre". Federação de Motociclismo mantém esperança de ter adeptos no MotoGP

Portugal regista, à data, 33.699 casos ativos de Covid-19 e 16.754 óbitos confirmados. O país registou, esta sexta-feira, mais 11 mortes e 568 casos de infeção pelo novo coronavírus.

O Grande Prémio de Portugal está marcado para 18 de abril, no Autódromo Internacional do Algarve, recinto que recebeu a prova na época passada no último Grande Prémio da época. O piloto português Miguel Oliveira venceu a corrida e correrá este ano pela KTM no circuito português.

Esta vai ser a 15.ª edição do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, depois de 12 edições, entre 2002 e 2012, terem sido disputadas no autódromo do Estoril e a de 1987 no circuito de Jarama, em Espanha.