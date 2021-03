Livrarias abertas e dois autores com livros à espreita

Quando a realidade ultrapassa a ficção, o que acontece a um escritor? Foi o que tentámos perceber com Jacinto Lucas Pires, que acaba de lançar uma coletânea de contos intitulada “Doutor Doente”. O livro com a chancela da Editora Húmus e sai em plena pandemia. A vida real acabou por contaminar a escrita.

Ainda na literatura, João Afonso Santos, irmão do músico Zeca Afonso, lançou o segundo volume de “O Último dos Colonos”, que tem como subtítulo “Até ao Cair da Folha”.

Aqui, podemos ler as memórias do tempo que o autor viveu em Moçambique, onde foi advogado em Lourenço Marques e na Beira entre 1955 e 1975.

Guilherme d’Oliveira Martins, colaborador do Centro Nacional de Cultura, comenta este e outros livros.

3 exposições no MAAT

Os museus voltam a abrir as portas no dia 5 de abril. Poderá então visitar as três novas exposições do MAAT – o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Belém.

Até setembro, pode ver exposições centradas nas questões ambiental e do território, como “Aquaria Ou a Ilusão de Um Mar Fechado”, que reflete sobre novas formas de pensar a relação com o mundo marinho. O projeto inclui um vídeo feito nos bastidores do Oceanário de Lisboa.

Poderá também ver a instalação “Earth Bits – Sentir o Planeta”, com design interativo do atelier Dotdotdot e o apoio científico da Agência Espacial Europeia, EDP Inovação e da Agência Internacional de Energia.

A terceira exposição ocupa a sala oval, epicentro do MAAT. Chama-se “X não é um país pequeno – Desvendar a Era Pós-Global” e apresenta nove instalações de grande escala, uma delas do arquiteto português Paulo Moreira.

Música luso-angolana

Ikoqwe é um novo projeto musical que junta dois artistas luso-angolanos: o rapper e ativista político Luaty Beirão, que assina com o nome Ikonoklasta, e Pedro Coquenão, de nome artístico Batida.

A dupla estreia-se com a fusão dos dois nomes na palavra Ikoqwe, num disco que dá pelo nome de “The Beginning, the Medium, the End and the Infinite”, lançado neste mês pela editora belga Crammed Discs .

O Ensaio Geral falou com Pedro Coquenão e fecha o dia com a faixa “Pele”.