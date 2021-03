Costa anuncia “Europe Startup Nations Alliance” para o empreendedorismo

António Costa anunciou nesta sexta-feira o lançamento de uma estrutura europeia dedicada ao empreendedorismo: a "Europa Strartup Aliança das Nações" (na versão em português), cuja representação permanente ficará em Lisboa e que visa competir com outras áreas geográficas na inovação tecnológica.

O primeiro-ministro de Portugal, país que detém a presidência do Conselho da União Europeia até junho, falava no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na abertura de uma conferência dedicada ao Dia Digital (“Digital Day”) – um evento promovido pela presidência portuguesa e pela Comissão Europeia sobre transição digital e inovação.

Na sua intervenção, Costa defendeu que a Europa tem de ter a ambição de ultrapassar o crescimento mais lento face a outros continentes e evitar a todo o custo a fuga de empreendedores.

“Nós não podemos continuar a aceitar não ter a ambição de ultrapassar um crescimento mais lento registado na Europa face a outras geografias, a fuga de investimentos para mercados mais maduros, em particular para os Estados Unidos da América, a dificuldade de retenção e atração de talento, a fragmentação legal e ambulatória e a abordagem ao empreendedorismo entre os 27 Estados-membros, com a dificuldade de atração de investimento”, apontou.

É preciso uma Europa mais autónoma e empreendedora, defendeu.

Declaração de Lisboa e Ellalink para o digital

Em junho, durante uma iniciativa denominada "Assembleia Digital", será assinado um princípio de acordo intitulado "Declaração de Lisboa", que constituirá "uma base de entendimento para promover o respeito pelos valores europeus e pelos valores fundamentais no ambiente digital, fomentar a digitalização da economia como fator de prosperidade e competitividade, e encorajar a cooperação internacional nesta área", anunciou o primeiro-ministro.

"Será, aliás, também nessa data inaugurado o cabo Ellalink, que ligará a Europa, África e a América do Sul, que contribuirá de forma determinante para uma maior autonomia digital europeia, no que respeita a infraestruturas e dados", acrescentou.

É neste contexto que será então lançada a “Europe Startup Nations Alliance”, “uma ferramenta de concretização do desígnio europeu nesta área”.

"A estrutura permanente, localizada em Lisboa, contribuirá para reforçar a marca europeia na área do empreendedorismo, evitar a fuga de empreendedores para outras geografias, reter e atrair talento, estimular o investimento, e promover a implementação das melhores práticas, harmonizando as ações dos 27 [Estados-membros] destinadas a alcançar um mesmo objetivo. Em suma, um novo modelo operacional de acompanhamento do ecossistema de empreendedorismo, mais eficaz, focado em atingir resultados", disse.

O “Digital Day” irá decorrer durante grande parte do dia de hoje, por videoconferência, a partir do Centro Cultural de Belém.