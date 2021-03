Jota e Rafael Leão dão lugar a João Mário e Gonçalo Ramos no Europeu sub-21

Os avançados Jota, do Valladolid, e Rafael Leão, do AC Milan, vão falhar a fase de grupos do Europeu sub-21 devido a lesão e o selecionador Rui Jorge convocou Gonçalo Ramos e João Mário.

Gonçalo Ramos é um ponta de lança de 19 anos do Benfica e integra a equipa principal das águias depois de um arranque de temporada a todo o gás na equipa B, com oito golos em seis jogos. Na formação principal, Ramos soma dois golos em 11 jogos disputados.

João Mário é um extremo do FC Porto, de 21 anos, que soma um golo em 17 jogos pela equipa principal dos dragões. Os dois jogadores já tinham participado em jogos de qualificação para o Europeu e vão ser agora opção na fase final.



O Europeu vai disputar-se em duas fases, a fase de grupos disputa-se agora no final de março, enquanto que as rondas a eliminar apenas no verão. Portugal vai defrontar a Croácia, Inglaterra e Suíça no grupo.

Os convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Luis Maximiano e João Virgínia

Defesas: Diogo Leite, Diogo Queirós, Tiago Djaló, Thierry Correia, Tomás Tavares, Diogo Dalot e Pedro Pereira

Médios: Florentino Luís, Gedson Fernandes, Vítor Ferreira, Daniel Bragança, Fábio Vieira e Filipe Soares;

Avançados: Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, João Mário, Tiago Tomás e Dany Mota