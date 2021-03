Vertonghen chamado à seleção da Bélgica

Jan Vertonghen integra a lista de convocados para os próximos compromissos da seleção da Bélgica.

O defesa-central de 33 anos é o jogador com mais internacionalizações da história pela seleção belga, tendo feito já 123 jogos e apontado nove golos.

Jan Vertonghen não joga desde 25 de fevereiro, com o Arsenal, tendo depois sofrido uma lesão. O central voltou às opções recentemente e esteve no banco com o Boavista, mas não foi utilizado. Vertonghen leva um golo em 31 jogos pelo Benfica esta temporada.

A Bélgica vai medir forças com o País de Gales, República Checa e Bielorrússia em jogos de qualificação para o Mundial 2022.