Rafa regressa motivado a Braga. Presente é o Benfica, o futuro está em aberto

Rafa Silva tem sido um dos jogadores mais criticados pelos adeptos benfiquistas, nos tempos mais conturbados e vividos pelo emblema da capital. Em véspera de um regresso ao clube que o projetou para a Luz, o Sporting de Braga, e num contexto complicado em termos de classificação, António Araújo, representante do avançado, assegura em Bola Branca, que em Braga estará um atleta que "dá o máximo e está no limite", seja qual for o adversário.

"O Braga foi um clube que projetou o Rafa. Foi muito feliz, respeita o Braga, mas ele o que fará é honrar e dignificar o seu clube. Vai dar o máximo de si, como faz em todos os jogos. Está sempre no limite", afirma António Araújo.