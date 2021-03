​Portugal/Angola: “Não se pode continuar sem diálogo e pedido de perdão”

Chama-se Ikoqwe e é um novo projeto musical que junta dois artistas luso-angolanos, o rapper e ativista político Luaty Beirão, que assina com o nome Ikonoklasta, e Pedro Coquenão, de nome artístico Batida.



A dupla estreia-se com a fusão dos dois nomes na palavra Ikoqwe, num disco tem como título “The Beginning, the Medium, the End and the Infinite”. Lançado este mês, pela editora belga Crammed Discs o disco reflecte o encontro destes dois artistas que há muito se conhecem e queriam trabalhar juntos num álbum.

Ao programa Ensaio Geral da Renascença, Pedro Coquenão explicou que este encontro de artistas vai para lá da música. Além de amigos, os dois músicos de origem angolana tinham vontade de criar um projeto juntos e isso começou a ser feito há dois anos.

“A ideia de Ikoqwe surgiu há coisa de dois anos atrás. Já tínhamos feito muita coisa, músicas pontuais, mas nunca tínhamos feito nada assim, essencialmente musical e de palco”, conta Coquenão, numa entrevista à distância em que explica ainda que criaram dois personagens, uma espécie de alter egos a que deram voz.

“Elaboramos estes dois personagens que são o Iko e o Qwe que caíram do espaço já algum tempo e andam sempre juntos. São o reflexo de nós, mas são um bocadinho mais do que isso, porque têm vida própria”, revela Pedro Coquenão.