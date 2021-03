Telefone do agente de Pedro Gonçalves não pára de tocar com interessados

Pedro Gonçalves está "totalmente focado" no Sporting, mas o telefone do seu empresário, Jorge Pires, continua a tocar com manifestações de interesse de vários clubes europeus, como revela o próprio em declarações a Bola Branca.

O representante do melhor marcador da I Liga admite que há muitos interessados, mas lembra que uma decisão quanto a uma eventual transferência no final da temporada cabe em exclusivo aos responsáveis do Sporting.

"[Telefone não pára de tocar?] Sim, há muitos interesses, mas têm de falar é com o Sporting. Decisão do Sporting é soberana e a decisão passará sempre pelo presidente e pelo diretor-desportivo Hugo Viana", diz.

Pedro Gonçalves está totalmente focado no trabalho diário com o objetivo de ajudar o Sporting a sagrar-se campeão nacional, uma situação em que o jovem médio de 22 anos nunca viveu.



"Estamos a pensar a médio prazo e, neste momento, só pensamos no Sporting e em mais nada. Da nossa parte é esse o nosso foco, o Pedro está contente, está bem e está a lutar para ser campeão, o que nunca tinha feito até hoje e não está a pensar noutra coisa", reconhece.

O médio do Sporting é o melhor marcador do campeonato, com 15 golos apontados, mais dois do que Haris Seferovic, do Benfica, e mais quatro do que Sérgio Oliveira, do FC Porto. O prémio de melhor marcador é um sonho do atleta, mas não deve tornar-se numa obsessão, avisa Jorge Pires.

"É algo com que pensamos, ele está a alimentar esse sonho, mas peço-lhe que não faça disso uma obsessão, ele não é um ponta de lança de origem e não tem obrigação, mas vamos ver como correm os jogos daqui para a frente", atira.